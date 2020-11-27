Трамп ещё раз назвал выборы «масштабным мошенничеством»
Президент США Дональд Трамп сказал, что ему будет очень тяжело признать своё поражение в случае, если..
Дата загрузки: 2020-11-27
[Дональд Трамп, президент США]:
«Если они это сделают, то совершат ошибку. Эти выборы были обманом. Просто, чтобы вы понимали: эти выборы были сфальсифицированы».
Президент провёл редкую для последних дней встречу с журналистами. Она состоялась сразу после его телеконференции с представителями вооружённых сил по случаю Дня благодарения.
Несмотря на то, что многие крупные СМИ в США называют Джо Байдена избранным президентом, выборы формально ещё не завершились и официального победителя нет. В нескольких штатах поданы судебные иски с целью разоблачить то, что штаб Дональда Трампа называет масштабными фальсификациями.
[Дональд Трамп, президент США]:
«У них Байден опередил Обаму в тех местах, которые были важны для выборов, в ключевых штатах. При этом он проиграл Обаме во всех других местах. Однако он опередил Обаму в ключевых штатах, которые решают исход голосования».
Отвечая на вопрос журналиста, покинет ли он Белый дом, если коллегия всё-таки проголосует за Байдена, президент ответил утвердительно.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Конечно да, и вы это прекрасно знаете».
Трамп отметил, что машины для голосования, которые использовали на выборах, вызывают много подозрений, и что все обнаруженные сбои в программах были связаны с тем, что голоса перебрасывались от него Байдену.
По словам президента, в каждом штате были сфальсифицированы сотни тысяч бюллетеней, и Байден не мог получить 80 миллионов голосов честно.
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