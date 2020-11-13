В шести штатах США по-прежнему не объявили победителя на выборах

Несмотря на то, что большинство крупных СМИ говорит о победе Джо Байдена на выборах в США,..

Несмотря на то, что большинство крупных СМИ говорит о победе Джо Байдена на выборах в США, по факту до сих пор результаты в шести штатах не являются окончательными. Там рассматривают судебные иски и пересчитывают голоса.

В подвисшем состоянии – Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Невада и Аризона.

Недавно в Джорджии постановили полностью и вручную пересчитать все бюллютени. Согласно последним данным, там Байден обгонял Трампа на 14 тысяч голосов. Столь незначительный отрыв и послужил поводом для пересчёта. Решение приняли на фоне того, что кампания Трампа заявляет о нарушениях и фальсификациях во время подсчёта бюллетеней в этом штате. До 20 ноября по закону здесь должны объявить окончательного победителя.

В Висконсине также всё идёт к пересчёту. Здесь Байден опережает Трампа всего на 20 тысяч голосов – это около шести десятых процента. Пересчёт назначают, если разрыв не превышает одну десятую процента. При этом спикер законодательного собрания штата выразил обеспокоенность по поводу сообщений о фальсификациях и вбросе бюллетеней, прибывших по почте.

В Мичигане же проголосовавших оказалось на 240 тысяч больше, чем зарегистрированных жителей старше 18 лет. При этом не каждый житель штата старше 18 лет может голосовать, поскольку часть населения – иммигранты. Также пресс-секретарь Белого дома недавно объявила, что у неё на руках имеются сотни официальных свидетельств людей о нарушениях во время выборов в Мичигане.

В частности, в них говорится, что огромное число бюллетеней было с одинаковыми подписями, а также что одни и те же бюллетени по несколько раз прогоняли через машины для голосования.

Пенсильвания – ещё один важный штат с большим числом выборщиков. Недавно Руди Джулиани, юрист Дональда Трампа, сказал, что в городах Филадельфия и Питтсбург было подано более 650 тысяч незаконных бюллетеней. То есть ни один из них не смогли проверить наблюдатели от Республиканской партии. Согласно закону штата, при подсчёте обязаны быть представители обеих политических сил. Кампания Трампа подала судебный иск.

В Аризоне, где подсчитали 98% бюллютеней, Байден лидирует с отрывом всего в 10 тысяч голосов. Там тоже всё идёт к пересчёту. Подан иск, согласно которому в крупнейшем округе Марикопа работники избирательной комиссии неправильно инструктировали людей, которые приходили голосовать лично, из-за чего автоматы не учитывали их голоса.

Тем временем Джо Байден уже выступает в роли будущего президента. Он провёл телефонные переговоры с лидерами ряда стран, включая Японию, Южную Корею и Австралию.

Но не все лидеры пока признают его победителем. Так, президент Мексики ещё раз отметил, что поздравит победителя только после окончания всех судебных процессов.

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