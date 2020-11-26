Выборы в США: развитие событий с судами и сертификацией результатов

Избирательный штаб Дональда Трампа продолжает подавать судебные иски в ключевых штатах, пытаясь остановить сертификацию результатов, добиваясь проверки высланных по почте бюллетеней и расследования других предполагаемых фальсификаций.

Суд в Пенсильвании постановил, чтобы чиновники штата не сертифицировали результаты президентских выборов 2020 года. Им придётся подождать до судебного заседания, которое состоится в пятницу.

Этот же суд в настоящее время рассматривает судебный иск со стороны избирательного штаба Трампа. В нём говорится, что постановление, которое приняли чиновники штата перед выборами, нарушает Конституцию США. Согласно нему, бюллетени, высланные по почте, разрешалось принимать ещё три дня после голосования.

В Висконсине частная юридическая фирма, которая защищает интересы граждан, подала иск в Верховный суд штата. В нём говорится, что есть свидетельства о 144 тысячах потенциально фальшивых бюллетенях. По мнению заявителей, этого более чем достаточно, чтобы поставить под сомнение результаты голосования в этом штате. Байден лидирует в Висконсине с отрывом от Трампа всего примерно в 20 тысяч голосов.

Несколько дней назад штаб Трампа подал запрос на частичный пересчёт голосов в Висконсине. Он должен завершиться до 1 декабря.

В штате Невада также подано несколько судебных исков, которые поднимаются вверх по судебным инстанциям. Однако несмотря на это Верховный суд штата ещё до окончания разбирательств решил сертифицировать результаты выборов в Неваде. Он утвердил победу Джо Байдена, который оторвался от Трампа на 33 тысячи голосов.

При этом в судебных исках, поданных в штате, говорится о масштабных фальсификациях. Согласно одному из свидетельств, около 15 тысяч человек, проголосовавших в Неваде, также отдали свои голоса в других штатах.

В Джорджии продолжается второй пересчёт голосов по запросу избирательного штаба Трампа. При этом согласно организации, которая анализирует данные по голосованию в штате, тысячи человек отдали свои голоса, используя адреса почтовых служб и коммерческих организаций.

Согласно закону штата, в бюллетене должен быть указан фактический адрес проживания человека. Закон также гласит, что любой, кто сознательно предоставляет недостоверную информацию, будет привлечён к суду. Максимальное наказание за такое преступление – до 10 лет тюрьмы или штраф до 100 тысяч долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: