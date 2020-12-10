17 штатов США поддержали иск Техаса, который оспорил результаты выборов

Семнадцать штатов поддержали Техас в его иске в Верховный суд, который стремится оспорить результаты выборов президента..

Семнадцать штатов поддержали Техас в его иске в Верховный суд, который стремится оспорить результаты выборов президента США в четырёх ключевых штатах.

Группу штатов возглавил генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт. 9 декабря он подал в суд документ, в котором сказал, что иск имеет высокую общественную важность. Он также призвал Верховный суд уделить ему всецелое внимание.

7 декабря Техас подал иск в отношении Пенсильвании, Джорджии, Мичигана и Висконсина. В нём утверждается, что эти штаты в нарушение Конституции изменили свои избирательные правила, установили несправедливые нормы для разных избирателей, а также допустили масштабные фальсификации, ослабив требования к бюллетеням.

При этом, когда сотрудники избирательных органов внесли изменения в правила, регулирующие выборы, они взяли на себя полномочия законодательной власти. А это прямое нарушение Конституции США. Согласно высшему закону страны, «время, место и способ проведения выборов» могут определять только законодательные собрания и Конгрессы штатов.

Одним из изменений стало послабление правил голосования по почте в условиях пандемии. Так, была отменена сверка подписей, продлён срок получения почтовых бюллетеней, а также не применялись общие стандарты по обработке таких бланков.

Иск поддержали красные штаты, то есть те, где поддерживают республиканцев.

Техас надеется получить от Верховного суда заключение, что четыре штата провели выборы 2020 года в нарушение Конституции. Он также просит суд запретить этим штатам сертифицировать результаты и подавать голоса своих выборщиков. Что касается тех, которые уже назначили выборщиков, Техас просит законодательные собрания штатов назначить новых.

Президент Дональд Трамп также попросил суд позволить ему присоединиться к иску Техаса в качестве истца. 9 декабря он описал это дело как «большое», добавив, что «стране нужна победа».

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