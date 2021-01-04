Сенатор США Тед Круз возглавил группу из 10 республиканцев, которые оспорят результаты выборов

В США приближается важная дата в рамках выборов президента. 6 января Конгресс проведёт совместную сессию, на..

В США приближается важная дата в рамках выборов президента. 6 января Конгресс проведёт совместную сессию, на которой засчитают голоса выборщиков из каждого штата и объявят победителя.

И к этой дате десятки республиканских членов Палаты представителей и Сената уже объявили, что оспорят результаты. В нижней палате Конгресса, где большинство у демократов, у республиканцев мало шансов добиться результатов. А в Сенате перевес на стороне у Республиканской партии.

Изначально только один сенатор обещал поставить под сомнение результаты в ключевых штатах. Теперь их уже десять. Возглавил группу Тед Круз.

Демократы уже обрушились на него с нападками. Некоторые даже стали требовать арестовать его, обвинив в государственной измене. Однако сенатор призвал всех сохранять спокойствие и сравнил нынешнюю ситуацию в США с пороховой бочкой, в которую пытаются кидать горящие спички.

Он также сказал, что Конгресс обязан проверить все обвинения в фальсификациях, чтобы вернуть доверие к демократическому процессу выборов президента США.

Крупные американские СМИ уже назвали избранным президентом Джо Байдена. Однако команда Дональда Трампа пытается доказать, что имели место масштабные фальсификации, и что победил действующий президент.

В США президента выбирают по штатам. Сначала в них отдают свои голоса избиратели. Затем, в зависимости от того, какой кандидат набрал больше, утверждают одну из двух команд выборщиков: либо от республиканцев, либо от демократов. Число этих выборщиков определяется плотностью населения.

Затем их подсчитывают и определяют президента. Для победы нужно не менее 270 голосов. В этот раз от ключевых штатов свои голоса подало сразу по две команды выборщиков. То есть у Трампа остался шанс победить. Это может произойти в случае, если Конгресс прислушается к многочисленным свидетельствам о фальсификациях и выберет республиканских выборщиков.

Если же законодательный орган не сможет прийти к согласию, тогда президента будут выбирать по голосу от штата. В этом случае большинство в Конгрессе у республиканцев.

На 6 января намечена масштабная акция сторонников Трампа в Вашингтоне. Как ожидается, на неё может собраться около миллиона человек.

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