«Жидкое золото» Италии под угрозой из-за пандемии

В итальянском регионе Лацио настала горячая пора сбора урожая оливок. С помощью специальных электрических устройств плоды стряхивают с деревьев.

Каждый октябрь и ноябрь на эти холмы приезжают сотни сезонных рабочих. Они собирают сырьё, из которого впоследствии произведут «жидкое золото» Италии – оливковое масло.

Это масло популярно благодаря своим свойствам. Также почти ни одно блюдо местной кухни не обходится без этого ингредиента.

Обычно итальянское масло экспортируют по всему миру. Однако в этому году воодушевление во время сбора урожая сменилось тревогой. Производители говорят, что из-за пандемии серьёзно нарушены пути поставок.

[Паоло Мариани, Ассоциация производителей оливкового масла]:

«В прошлом году мы произвели 320 тысяч тонн масла. В этом году объём сократился на 30%. Он колеблется в пределах 230-250 тысяч тонн».

В это время года у оливкового пресса обычно собираются фермеры, которые приносят свою продукцию для переработки в масло. Для местных жителей это приятное время, когда можно пообщаться и отметить конец сезона. Однако в этот раз приходить можно только по-очереди.

[Альфредо Кантамерли, производитель оливкового масла]:

«Процесс отжима оливок изменился, атмосфера уже не праздничная. Обычно тут много людей. Можно собраться, посмотреть, у кого какие оливки. Но теперь по гигиеническим нормам за раз может прийти только один человек».

Но проблемы на этом не заканчиваются. На фоне новой волны пандемии власти Италии распорядились, чтобы бары и рестораны закрывались в шесть вечера. Туристическая индустрия также ограничена.

В результате спрос на оливковое масло значительно сократился. Большие запасы этого продукта остаются непроданными на складах. При этом у этого масла небольшой срок годности. Но покупателей пока не нашли.

Короткая ссылка на эту страницу: