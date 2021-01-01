Три пандемии, две мировые войны, и по-прежнему улыбается: 109-летняя бабушка дарит надежду Италии

Итальянская бабушка Луиза коротает время во время пандемии, прогуливаясь по балкону своего дома в средневековом городке..

Итальянская бабушка Луиза коротает время во время пандемии, прогуливаясь по балкону своего дома в средневековом городке Читта-ди-Кастелло. Ей 109 лет, и дети оберегают её от возможного заражения. Женщина не привыкла сидеть дома, но не унывает и всегда улыбается.

[Луиза Дзаппителли, долгожительница]:

«Я не жалуюсь. Есть ли у меня выбор? Я не могу выходить, как раньше. Врач дал мне очень мало лекарств. Он сказал, что не может дать мне всё необходимое (от коронавируса). Я спросила его: Почему? Я должна умереть? А он засмеялся».

Луиза родилась 8 ноября 1911 года. В прошлом веке пережила две мировые войны и две пандемии – «испанку» и «Азиатский грипп». Испанским гриппом переболела в семь лет, азиатским – в 46, а в 19 перенесла ещё и тиф.

[Луиза Дзаппителли, долгожительница]:

«У меня были все болезни, я заразилась каждой, но со всеми справилась».

У Луизы также дважды была пневмония, а два года назад она сломала бедро. В ночь после операции у неё случилось два сердечных приступа, но на утро она встала и начала ходить с ходунками.

Теперь бабушка каждый день делает упражнения для ног и крутит педали на велотренажёре. А до перелома её часто видели на культовом итальянском мотороллере Vespa. Поэтому Луиза считается крёстной матерью местного клуба мотолюбителей.

Сейчас пожилая женщина скучает по ежедневным прогулкам, по клубу и другим привычным занятиям.

[Луиза Дзаппителли, долгожительница]:

«Стыдно (сидеть дома). Раньше я всё время ходила. Я приходила к одной женщине с плохим зрением, помогала ей и выводила её на прогулку. Но теперь всё изменилось».

У долгожительницы есть ещё одно увлечение – она разводит канареек. Это принесло ей много наград, а также – известность. Всё началось почти 30 лет назад, когда её внуку подарили пару таких птиц. Сейчас у Луизы живёт 400 канареек.

Луиза овдовела в 36 лет, и с тех пор посвящает жизнь семье. У неё трое детей, четверо внуков и двое правнуков. Во время пандемии с ней живёт дочка. Бабушка надеется не заразиться коронавирусом, но говорит, что на всё Божья воля. Впрочем, она верит, что следующее Рождество встретит в кругу всей семьи.

[Луиза Дзаппителли, долгожительница]:

«Да, это правда. Я так и говорю: когда закончится (пандемия), мы все соберёмся вместе, как будто это праздник или воскресенье. Потому что Рождество мы всегда проводим вместе».

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