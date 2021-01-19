В Испании рекордно увеличился суточный уровень заражений COVID-19

В Испании во второй половине прошлой недели резко вырос суточный уровень заражений коронавирусом. Буквально за три..

[Фернандо Симон, представитель Минздрава Испании]:

«За последние 14 дней уровень заболеваемости достиг 689 случаев на 100 тысяч человек. Показатель увеличился, видимо, из-за ситуации, сложившейся в предыдущие недели».

В Испании во второй половине прошлой недели резко вырос суточный уровень заражений коронавирусом. Буквально за три дня выявили более 90 тысяч новых случаев COVID-19. А в пятницу зафиксировали антирекорд – более 40 тысяч заражённых за сутки.

В конце декабря уровень заболеваемости составлял 246 случаев на 100 тысяч человек, то есть почти в три раза меньше. Всплеск начался в январе. Всего в Испании коронавирусом заразились более двух миллионов 300 тысяч человек, умерли почти 54 тысячи пациентов.

Перед Новым годом с стране началась вакцинация. Привились уже 900 тысяч человек. Им ввели первую дозу вакцины. На первом этапе прививки делали жителям домов престарелых.

В понедельник в восьми из 17 автономных сообществ Испании начался второй этап вакцинации.

[Фернандо Симон, представитель Минздрава Испании]:

«На следующем этапе будут вакцинироваться люди из групп риска. Это медики из разных учреждений (например, из домов престарелых) или люди старше 80 лет».

В Испании вакцинация проходит на добровольной основе. Однако недавно суд Севильи разрешил сотрудникам дома престарелых сделать прививку пожилой недееспособной женщине против воли её сына. Судья объяснил своё решение защитой общественного здоровья.

Несмотря на рост суточного уровня заражений, Минздрав Испании исключает возврат к общенациональной изоляции. По мнению сотрудников министерства, наиболее эффективная мера для сдерживания эпидемии – это закрытие баров.

Короткая ссылка на эту страницу: