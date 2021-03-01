Цифровую революцию в Греции подстегнули пандемия и деньги ЕС

До пандемии этот центр занятости в Афинах был местом постоянных очередей и рутинной бумажной работы. Однако..

[Спирос Протопсалтис, представитель центра трудоустройства]:

«Буквально за одну ночь две трети визитов стали не нужны, поскольку все эти услуги начали предоставлять полностью в цифровом формате».

До пандемии этот центр занятости в Афинах был местом постоянных очередей и рутинной бумажной работы. Однако затем из-за COVID пришлось переходить в онлайн-режим.

Здесь по-прежнему разбирают завалы документов. Но есть надежда, что это скоро останется в прошлом. Премьер Кириакос Мицотакис уверен, что сможет провести цифровую реформу. В этом помогут средства, которые ЕС выделяет из фонда по восстановлению после пандемии.

В общей сложности Греция получит 32 миллиарда евро. Из них шесть миллиардов уже обещают на дигитализацию. Так, планируется около 400 проектов: от прокладывания оптоволоконных сетей до усиления кибербезопасности и подготовки специалистов.

При этом работа предстоит большая. Государственные учреждения Греции только в начале этого года перестали пользоваться факсами. Высокоскоростной интернет пока в них недоступен. Также там часто используют старые компьютеры, работающие на программном обеспечении 90-х.

[Георге Пицилис, независимое управление государственных доходов]:

«Главная цель – устранить причины, по которым налогоплательщику необходимо приходить в налоговую службу, чтобы что-то сделать. И это критически важно».

И хотя большинство пожилых греков не пользуются компьютерами, переход в онлайн-режим стал очень популярным. Так, сегодня около четверти всех рецептов на лекарства выдаются в Греции в цифровом формате.

[Арети Румелиоти, госслужащая]:

«Для госслужащих это тоже важно, поскольку много лет у нас был физический архив, а теперь всё в электронном виде. Мы не расходуем бумагу».

Власти уверены, что реформы возможны. Они уже говорят о планах некоторых крупных компаний инвестировать в изменения. Среди них Microsoft и Amazon.

Короткая ссылка на эту страницу: