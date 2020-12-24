Зимние холода и пандемия: сирийские беженцы столкнулись с двойным бедствием

Сирийцы, бежавшие от военного конфликта и живущие в палаточных лагерях, в 2020-м столкнулись с двойным бедствием...

Сирийцы, бежавшие от военного конфликта и живущие в палаточных лагерях, в 2020-м столкнулись с двойным бедствием. К зимним холодам и дождям прибавилась и пандемия коронавируса.

Это лагерь «Зухур» близ северного города Идлиб недалеко от турецкой границы. Здесь уже выявили несколько случаев COVID-19. При этом о каких-либо санитарных нормах говорить не приходится. У людей элементарно нет доступа к чистой воде и туалетам.

[Кассем Ахмад Шаррак аз-Зейт, сириец]:

«Обогреватель не защищает нас от холода. Зима приходит каждый год, и пережить её сложно. Каждый раз нас заливает дождём. В этом году у нас ещё пандемия коронавируса. У нас выявили пять случаев, но палатки нельзя использовать для карантина. Надеюсь, нас не забудут при распределении вакцин, потому что пока наша страна о нас не помнит». [Ахмад Мустафа Соуф, сириец]:

«Мы уже десять лет скитаемся. Переезжаем из одного места в другое, из одной деревни в другую. Все страны заняты пандемией коронавируса. Но нас она не очень волнует, поскольку нас волнуют другие вещи. Самое важное для нас безопасно вернуться в наши дома».

Врачи опасаются, что случаев коронавируса здесь больше, чем показывают тесты.

Местная гуманитарная организация строит возле лагеря бетонные сооружения. Их планируют использовать как карантинный центр.

[Бараа Бабули, директор программы помощи беженцев]:

«В брезентовых палатках ни о каких приватности, защите и изоляции и речи быть не может. Вот почему мы строим более 1000 комнат. Надеемся, что страны-доноры и организации предоставят вакцину и помогут более чем четырём миллионам сирийских беженцев на севере Сирии».

По данным Министерства здравоохранения временного правительства на севере Сирии, в регионе регистрируют около 100 заболевших в день. Всего в Сирии по официальным данным уже выявили более 10 тысяч инфицированных. 630 человек умерли.

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