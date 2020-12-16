Как пандемия 2020 года сказалась на мире животных

Как пандемия сказалась на мире диких и домашних животных. Последствия определённо были. При этом братья наши..

Как пандемия сказалась на мире диких и домашних животных. Последствия определённо были.

При этом братья наши меньшие сильно помогли людям в противостоянии COVID. Ещё во время первого карантина в научных центрах мира начали исследовать, как собаки могут помочь выявлять коронавирус.

Как предполагается, эти животные могут различать запах заражённых людей. Есть надежда, что в будущем они будут на передовой в противостоянии пандемиям.

Помогли животные и в разработке вакцины. Лаборатории по всему миру тестировали препараты на хорьках, обезьянах и мышах. Учёные заражали их вирусом и смотрели на их реакцию на препараты. С людьми подобные эксперименты проводить невозможно.

[Ральф Барик, профессор Университета Северной Каролины]:

«Используя разные виды животных, можно имитировать некоторые проявления, наблюдаемые у людей, и получить хотя бы примерные результаты до того, как начнутся масштабные клинические испытания».

В апреле учёные впервые выявили коронавирус у домашних кошек. Одновременно многие питомцы оказылись на улицах, поскольку люди боялись заразиться от них.

В итоге приюты переполнились Например, в одном из таких питомников в Индонезии вместо 120 собак стало 1400.

[владелица приюта]:

«Большинство прибывают с увечьями. Выброшенные из домов собаки – в шоковом состоянии. Они ничего не едят и начинают болеть».

Пострадали также зоопарки и другие приюты для животных, которые раньше выживали за счёт туристов. Так, в Таиланде двум тысячам слонов из специальных центров угрожает голод.

А в Африке пандемия поставила под угрозу охраняемые виды – например, носорогов. Природозащитники опасаются, что браконьеры в условиях пандемии и кризиса осмелеют и будут совершать ещё более дерзкие атаки.

Летом на юге Испании овцы остались без сезонной стрижки, поскольку из-за закрытых границ не смогли приехать стригали. Обычно они прибывали из других стран.

А в ноябре в Дании умертвили 15 миллионов норок, поскольку выяснилось, что среди них распространяется COVID, и что от этих животных могут заразиться и люди.

Впрочем, влияние пандемии на животный мир не всегда было негативным. Так, весной, пока почти вся планета сидела на карантине, звери стали смело расширять свой ареал.

В британском городе Лландидно по улицам бродили стада коз. А в одном из районов Сан-Франциско заметили койота. В израильском заповеднике Эйн-Геди скалистые даманы весь день проводили у входа. К ним присоединялись и горные козлы, которые до карантина спускались кормиться только на рассвете.

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