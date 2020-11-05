Первому в Южной Корее детёнышу панды дали имя

Первый детёныш большой панды, родившийся в Южной Корее, получил имя. Малышку назвали Фу Бао, что означает..

Первый детёныш большой панды, родившийся в Южной Корее, получил имя. Малышку назвали Фу Бао, что означает «счастливое сокровище». Имя выбирали путём голосования, в котором участвовали 50 тысяч человек.

Фу Бао родилась в июле в зоопарке города Йонъин. Её родители 17-летняя Ай Бао и 18-летний Лэ Бао, прибыли из Китая в Южную Корею четыре года назад. При рождении детёныш весил меньше 200 граммов, а в длину был всего 16 сантиметров.

Сейчас Фу Бао весит почти шесть килограммов. 28 октября ей исполнилось 100 дней. Пандам выбирают имена только в таком возрасте, поскольку они часто не выживают.

Фу Бао здорова. Она уже самостоятельно садится, и у неё режутся зубы. Панда будет жить в Южной Корее четыре года. Потом её отправят в Китай, поскольку он сдаёт редких медведей в аренду, и всё потомство принадлежит ему.

Зоопарк находится на территории развлекательного комплекса Эверлэнд. Он крупнейший в Южной Корее.

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