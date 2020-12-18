В вотчине Деда Мороза готовы к новогодним и рождественским праздникам

В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге лежит снег, а в воздухе витает праздничная атмосфера. И..

В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге лежит снег, а в воздухе витает праздничная атмосфера. И хотя гостей в этом году меньше обычного, доброму дедушке и его помощникам скучать некогда.

В большом доме с 12-ю комнатами проходят экскурсии, а в светлой горнице возле украшенной ёлки Дед Мороз вручает подарки. В этом году многие просят роликовые коньки и смартфоны.

[Дед Мороз]:

«На дворе XXI век – и роликовые коньки, и сотовые телефоны, и очень много желаний, чтобы были все здоровы, здоровы родные и близкие. И в этот тяжёлый год это, конечно же, актуально».

В гости к Деду Морозу приезжают со всех уголков России.

[Анна Маслина, гостья вотчины Деда Мороза]:

«Мы приехали из города Нягань очень большой компанией. Нас 30 человек. Город Нягань – это Ханты-Мансийский округ. В общем, издалека, 2000 километров добирались до вотчины Деда Мороза. Нам здесь всё очень нравится. И самое главное желание, я думаю, на сегодняшний день всех людей – чтобы был мир во всём мире, чтобы скорее закончилась эта ситуация, и чтобы люди жили счастливо, дружно, мирно».

Ну а кто не может приехать в Великий Устюг, пишет Деду Морозу письма.

[Алина, работница почты Деда Мороза]:

«Мы с вами находимся на почте Деда Мороза в кабинете его помощников. Здесь мы можем увидеть самое длинное письмо, которое пришло к нам из города Челябинск. Это письмо длиной 112 метров 66 сантиметров. А здесь у нас самое короткое письмо. Оно пришло к нам из Подмосковья от Феликса. Феликс написал: «Дедушка Мороз, ты крут»».

Каждый день на почту приходит более ста писем из разных стран. Взрослые часто просят того, что нельзя купить – ребёнка, внуков, жениха или невесту и даже – успешной карьеры. Похожие просьбы есть и у детей.

[Александра, гостья вотчины Деда Мороза]:

«Я попросила у Деда Мороза братика либо сестру».

Ежегодно волшебному дедушке приходит около 200 тысяч писем.

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