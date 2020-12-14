На площади Святого Петра в Ватикане открыли рождественскую композицию

Рождественская ель украсила площадь Святого Петра в Ватикане. Церемония зажжения огней, как обычно, проходит в торжественной..

Рождественская ель украсила площадь Святого Петра в Ватикане. Церемония зажжения огней, как обычно, проходит в торжественной обстановке. Правда, зрителей почти нет из-за карантинных мер.

30-метровую зелёную красавицу Ватикану подарила Словения. Дерево выросло в заповедном лесу рядом с городом Кочевье. Ёлка украшена деревянными игрушками ручной работы. Большинство сделаны в Словении, а часть игрушек изготовили бездомные в Риме.

Одновременно официально открывается и рождественский вертеп. Фигуры для традиционной композиции сделали мастера из итальянского города Кастелли.

В этом году рождественская месса начнётся в половину восьмого вечера – на два часа раньше обычного. Так прихожане успеют вернуться домой до комендантского часа, который действует с 22:00. Число людей во время службы будет ограничено.

Рождественская ёлка и вертеп будут украшать площадь Святого Петра до 10 января.

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