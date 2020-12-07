Рождественские ели от Нью-Йорка до Ватикана

В 2020 году многие новогодние и рождественские мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса. Однако настроение поднимают праздничные..

В 2020 году многие новогодние и рождественские мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса. Однако настроение поднимают праздничные иллюминация и убранство.

Это главная ель Нью-Йорка у Рокфеллеровского центра. 23-метровое дерево зажигали без зрителей из-за коронавирусных ограничений.

А рождественская ель у Капитолия в Вашингтоне немного ниже. Её привезли из Колорадо, украсив игрушками ручной работы. Ёлку в этом месте ставят с 1964 года.

Это площадь в Ватикане. 30-метровое дерево весит семь тонн. Его доставили из Словении и установили с помощью крана у Собора святого Петра.

В Германии жертвами коронавируса стали традиционные рождественские ярмарки. Большинство отменили, включая мероприятия во Франкфурте, в Дрездене, Дортмунде и Берлине. Но некоторые всё же удалось организовать. Изобретательные предприниматели придумали ярмарки с доступом только на автомобиле.

На Западном берегу реки Иордан главную ель установили в Вифлееме. Это библейский город, где родился Иисус.

В Стокгольме, столице Швеции, традиционную ярмарку также отменили. Знаменитые украшения на окнах привлекают намного меньше прохожих.

Улицы и парки Загреба, столицы Хорватии, тоже, хоть и украшены огнями и декорациями, но людей намного меньше, чем обычно.

А эти украшения и вертеп подарили надежду жителям отдалённой деревни в Косово. В стране, где проживают в основном мусульмане, христианство исповедуют албанское и сербское этнические меньшинства. Люди говорят, что иллюминация вселяет веру в то, что коронавирусное бедствие скоро закончится.

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