Президент и первая леди США зажгли огни на национальной рождественской ёлке
В Вашингтоне у Белого дома прошла торжественная церемония зажжения огней на рождественской ели. По традиции на..
Дата загрузки: 2020-12-04
[Дональд Трамп, президент США]:
«Всем большое спасибо и всем счастливого Рождества. Наступающий год будет замечательным. Сегодня вечером нам выпала честь продолжить почти 100-летнюю церемонию зажжения национальной рождественской ёлки».
Президент позволил нажать на кнопку своей супруге Мелании и призвал американцев присоединится к нему во время обратного отсчёта.
Дональд Трамп также поблагодарил всех, кто в этом году был на переднем крае борьбы с пандемией, и назвал «рождественским чудом» то, что жители США вскоре смогут получить вакцину от COVID-19.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы были свидетелями бескорыстия и милосердия Христа, ощутили на себе Божью милость и сострадание и видели доброту наших сограждан».
Церемония зажжения огней на рождественской ёлке в Вашингтоне прошла в 98-й раз подряд. Традицию начал президент Калвин Кулидж.
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