Белый дом представил рождественские декорации

Первая леди США Мелания Трамп представила рождественские декорации в Белом доме. Тема этого года – «Прекрасная..

Первая леди США Мелания Трамп представила рождественские декорации в Белом доме. Тема этого года – «Прекрасная Америка».

На своей странице в Twitter супруга президента написала: «Я рада поделиться «Прекрасной Америкой» и отдать дань уважения величию нашей прекрасной нации. Мы вместе живём на этой земле и с гордостью называем её домом».

В оформлении Белого дома участвовало более 120 волонтёров. Они нарядили 62 рождественских дерева, повесили 106 еловых венков, а также использовали более 366 метров обычных гирлянд и 3200 гирлянд с рождественскими огнями.

Главная ель Белого дома прибыла из города Шепердстаун штата Западная Виргиния. Её нарядили игрушками, которые смастерили своими руками дети.

Рождественские декорации также охватили темы девятнадцатой поправки к Конституции США, давшей женщинам право голосовать, библиотеки Белого дома и экстренных служб страны.

Кроме того, первая леди продолжила традицию прошлых лет посвящать одно рождественское дерево солдатам, погибшим в Ираке.

Тем временем крупные универмаги США также представили рождественские декорации. Так, на Macy’s можно увидеть сверкающие слова «Спасибо» на 16 разных языках. Так торговый центр выразил признательность всем, кто в этом году играл решающую роль в противостоянии пандемии.

А универмаг Bloomingdales нанял дизайнеров костюмов с Бродвея, которые из-за эпидемии оказались без работы. Они участвовали в создании праздничных витрин.

В этот раз к визуальным ощущениям решили добавить и обонятельные. Так, возле витрины с зелёным рождественским деревом и мишками Тедди можно почувствовать аромат хвои. А рядом с витриной с конфетной тематикой пахнет мятными леденцами.

Saks Fifth Avenue черпал вдохновение в самом городе. В его витринах представлены рождественские декорации знаменитого бруклинского района Дайкер-Хайтс. Также изобразили канатную дорогу острова Рузвельт.

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