Конгресс Перу проголосовал за отстранение президента Мартина Вискарры

Конгресс Перу проголосовал за отставку президента страны Мартина Вискарры. Его обвиняют в коррупции во время управления..

Конгресс Перу проголосовал за отставку президента страны Мартина Вискарры. Его обвиняют в коррупции во время управления регионом Мокегуа. Предполагается, что Вискарра брал взятки от компаний в обмен на государственные контракты.

В Конгрессе Перу большинство у оппозиции. За отставку президента проголосовало 105 депутатов из 130.

Ещё до вынесения решения президент предупредил о непредсказуемых последствиях его отстранения за несколько месяцев до выборов президента. Они должны состояться 11 апреля. Сам Вискарра по закону не может в них участвовать.

[Мартин Вискарра, президент Перу]:

«За пять месяцев до проведения президентских выборов вакантная должность президента поставит под угрозу процесс восстановления, а также создаст неопределённость в отношении будущего нашей экономики».

Вискарра занял должность главы государства в 2018 году после импичмента своего предшественника Педро Пабло Кучински. Его также отстранили на фоне коррупционного скандала, связанного с бразильской строительной компанией Odebrecht, а также ожесточённым противостоянием между Кучински и Конгрессом. В то время Вискарра служил вице-президентом.

Как сообщается, накануне импичмента Кучински объявил, что, если проиграет, оба его вице-президента уйдут с ним в отставку в знак протеста. Однако Вискарра с таким заявлением не согласился.

На посту президента Мартин Вискарра провёл референдум, на котором утвердили судебную реформу, запрет на частное финансирование политических кампаний, а также ограничение в один срок для депутатов.

Временно исполняющим обязанности президента должен стать спикер парламента Перу Мануэль Мерино де Лама.

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