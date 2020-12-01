Премьер-министр Эфиопии объявил о победе над повстанцами в регионе Тыграй

Премьер-министр Эфиопии объявил о победе над повстанцами в автономном регионе Тыграй. Активные боевые действия продолжались там..

Премьер-министр Эфиопии объявил о победе над повстанцами в автономном регионе Тыграй. Активные боевые действия продолжались там около месяца. Их жертвами, как предполагается, стали сотни человек. Ещё около 44 тысяч бежали в соседний Судан. Кроме того, в конфликт оказалась втянутой Эритрея.

В минувшие выходные эфиопские федеральные войска захватили Мэкэле – административный центр Тыграя. Они также объявили о победе над Народным фронтом освобождения Тыграй (НФОТ) – левой марксистской группировкой, которая в 1991 году создала политическую партию и до 2018 года в разных формах сохраняла положение правящей структуры в стране.

Два года назад НФОТ перешёл в оппозицию на общенациональном уровне, однако остался правящей партией в Тыграе.

[Абий Ахмед Али, премьер-министр Эфиопии]:

«Мы на 99% достигли цели. И в 99% операций сопутствующих потерь не было. Мы никогда не стреляли наугад, например, по ночам, ведь могли погибнуть дети. Враг сказал, что мы использовали дроны только для стрельбы. Однако они не знали возможностей наших особых подразделений и авиации. В 90% случаев мы использовали дроны, чтобы следить за их перемещениями».

Правительство отмечает, что не вело боёв в городах. Оно также говорит, что большинство жертв конфликта – солдаты эфиопской армии.

[Редван Хуссейн, пресс-секретарь правительства Эфиопии]:

«Наши специальные подразделения заняли стратегические позиции. Они не ведут стрельбы. Реальные военные цели располагались вдали от густонаселённых мест. Правительство решило не наносить ударов по целям возле церквей, мечетей, университетов и деревень в густонаселённой местности».

Между тем, лидер повстанческого движения объявил, что противостояние продолжается, и что он возвращает себе контроль над столицей региона. Он также отрицает сообщения о том, что бежал в Южный Судан.

Согласно заявлениям НФОТ, на стороне правительственной армии также воевали солдаты из Эритреи.

Тем временем, бежавшие люди продолжают оставаться в Судане в самодельных лагерях.

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