Израиль и Марокко объявили о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал новость о восстановлении мира между его страной и Марокко. Переговоры о..

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Я всегда верил, что этот исторический день придёт. Во-первых, хочу поблагодарить президента Трампа за его чрезвычайные усилия по распространению мира, за то, что он принёс мир Израилю и жителям Ближнего Востока. Президент Трамп, народ Израиля и наша страна вечно будут у вас в долгу. Я также хочу сказать спасибо королю Марокко Мухаммеду VI за то, что он принял это историческое решение».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал новость о восстановлении мира между его страной и Марокко. Переговоры о нормализации отношений проходили при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Нетаньяху отметил, что обе страны быстро восстановят все дипломатические отношения, а также работу соответствующих посольств. Они также хотят вернуть прямые авиаперелёты.

Организация освобождения Палестины осудила это соглашение, как и более ранние договоры Израиля с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. Их также удалось заключить благодаря посредничеству администрации Трампа.

Выразила недовольство в связи с соглашением и группировка ХАМАС, которая правит в секторе Газа.

Между тем, в Тель-Авиве прохожие приветствуют историческое соглашение.

[житель Тель-Авива]:

«Новые дипломатические отношения с Марокко – это нечто очень чудесное для обеих стран. Я надеюсь, что это будет началом ещё больших дипломатических достижений между Израилем и другими странами Ближнего Востока и Северной Африки. Надеюсь, что следующими будут палестинцы». [житель Тель-Авива]:

«Это очень хорошо, поскольку очень важно для страны. Люди и политики Израиля и Марокко были в состоянии войны. Теперь это будут формальные и официальные отношения. Это будет очень хорошо для Израиля».

Большое число евреев эмигрировали из Марокко после создания государства Израиль в 1948 году. Небольшая еврейская диаспора по-прежнему проживает на севере африканской страны.

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