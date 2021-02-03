Байден подписал три указа, отменяющие миграционную политику Трампа

Президент США Джо Байден подписал три указа о нелегальной миграции. Они призываны ослабить критерии для получения убежища в США, создать новую стратегию для работы с нелегальными мигрантами на южной границе, а также объединить детей с семьями, которые были разделены согласно предыдущим правилам.

Один из указов подразумевает создание рабочей группы, которая будет воссоединять семьи мигрантов. В настоящее время от 600 до 700 детей находятся отдельно от родителей, поскольку взрослым выдвинули обвинения в незаконном пересечении границы.

С 2018 года в США действовало правило, согласно которому обвинения выдвигались всем людям, нарушившим правила пересечения границы США, независимо от того, есть ли с ними дети.

При этом, если семья попадала на территорию страны через официальные КПП и подавала заявку на статус беженца, то в основном её не разделяли. Исключения делали только в случаях, когда было необходимо удостовериться, что ребёнок находится в безопасности.

Здесь имеется в виду практика, когда мигранты «арендовали» детей на мексиканской границе. Делали это для того, чтобы их гарантированно отпустили на территории США. Они пользовались лазейкой в законе, которая позволяла освобождать семьи с детьми.

Стоит отметить, что администрации Обамы и Буша также разделяли семьи на границе по тем же причинам. Однако волна критики за такую политику обрушилась только на Дональда Трампа. После этого он в июне 2018 года отменил правило разделения семей. А позже подписал новое распоряжение, согласно которому все мигранты, подающие документы на получение убежища в США, должны были ждать решения по их вопросу с другой стороны границы на территории Мексики. Таким образом проблема разделения семей решалась.

Впрочем, один из трёх указов Байдена говорит, что это правило также пересмотрят.

В период правления Трампа СМИ также критиковали бывшего в то время министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Её обвиняли в том, что она депортирует взрослых без детей. Однако она отметила, что перед депортацией всех мигрантов по несколько раз спрашивали, хотят ли они забрать детей с собой. Многие отказывались.

В целом распоряжения Байдена, скорее всего, вернут США в эру Обамы, когда были значительно расширены критерии для предоставления убежища. До 2014 года право остаться в США предоставляли тем, кто доказал, что подвергся репрессиям или такая угроза неминуема в будущем. Однако с приходом Обамы убежище стали предоставлять даже тем, кто стал жертвой домашнего насилия.

Короткая ссылка на эту страницу: