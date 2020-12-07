Последний шанс: Великобритания и ЕС пытаются заключить торговое соглашение

Представители Великобритании и ЕС в воскресенье возобновили переговоры о торговом соглашении между блоком и Лондоном в..

Представители Великобритании и ЕС в воскресенье возобновили переговоры о торговом соглашении между блоком и Лондоном в свете «брексита». Это последняя попытка закрепить на бумаге будущие торговые отношения между сторонами до конца года.

Как сообщается, переговоры ведут в штаб-квартире Еврокомиссии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в субботу поговорили со своими командами переговорщиков и распорядились продолжить обсуждения. Днём ранее их поставили на паузу из-за нерешённых разногласий.

В совместном заявлении после звонков Джонсон и фон дер Ляйен сказали, что никакого соглашения может не быть, если Лондон и Брюссель не придут к компромиссу в трёх вопросах: рыболовство в британских водах, честная конкуренция и пути решения будущих споров.

Источники в британской группе говорят, что это последний шанс заключить соглашение. При этом в команде от ЕС считают, что на решение вопросов уйдёт не один день.

Великобритания формально вышла из Евросоюза 31 января. При этом был установлен переходный период, который завершается 31 декабря. За это время должны утвердить торговое соглашение. Однако команды пропустили уже несколько дедлайнов.

Главный переговорщик от Великобритании Дэвид Фрост сказал журналистам, что его команда приложит все усилия для заключения сделки.

А переговорщик от ЕС Мишель Барнье в воскресенье должен был уведомить страны-члены о ходе переговоров. Однако встречу отложили.

Если стороны не смогут заключить соглашения, то с 31 декабря их торговые отношения будут регулировать правила Всемирной торговой организации. Борис Джонсон неоднократно говорил, что страна готова к такому повороту событий и что в этом случае Лондон будет заключать двусторонние торговые соглашения со странами блока.

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