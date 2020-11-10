ЕС вводит пошлины на товары из США за субсидии Boeing
Европейский союз вводит пошлины на импорт американских товаров объёмом четыре миллиарда долларов. Об этом блок объявил..
Дата загрузки: 2020-11-10
Пошлины одобрила Всемирная торговая организация. Они станут ответными мерами на субсидии авиастроителю Boeing. Спор по поводу субсидирования авиастроительной отрасли между Вашингтоном и Брюсселем длится уже много лет. Со стороны ЕС в нём участвует компания Airbus.
Еврокомиссар по торговле отметил, что ЕС готов отменить меры, если то же самое сделают и Соединённые Штаты.[Валдис Домбровскис, еврокомиссар по торговле]:
«Мы призываем США согласиться на то, чтобы обе стороны одновременно отменили все существующие контрмеры. Тогда вопрос будет разрешён. Устранение пошлин было бы выгодным для обеих сторон».
С приходом к власти в США президента Дональда Трампа отношения между Брюсселем и Вашингтоном стали более напряжёнными. Белый дом потребовал от ЕС сократить торговый дефицит. Он также ввёл пошлины на ряд европейских товаров.
Что касается спора между Boeing и Airbus, то он продолжается уже более 15 лет. ВТО признала часть субсидий с обеих сторон незаконными. В итоге в 2019 году она позволила США взимать пошлины с импорта европейских товаров и услуг. Это сказаось на продаже самолётов Airbus, а также вина, сыра и оливкового масла.
Пошлины со стороны ЕС ВТО одобрила в середине октября этого года.
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