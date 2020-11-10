ЕС вводит пошлины на товары из США за субсидии Boeing

Европейский союз вводит пошлины на импорт американских товаров объёмом четыре миллиарда долларов. Об этом блок объявил..

Европейский союз вводит пошлины на импорт американских товаров объёмом четыре миллиарда долларов. Об этом блок объявил в понедельник.

Пошлины одобрила Всемирная торговая организация. Они станут ответными мерами на субсидии авиастроителю Boeing. Спор по поводу субсидирования авиастроительной отрасли между Вашингтоном и Брюсселем длится уже много лет. Со стороны ЕС в нём участвует компания Airbus.

Еврокомиссар по торговле отметил, что ЕС готов отменить меры, если то же самое сделают и Соединённые Штаты.

[Валдис Домбровскис, еврокомиссар по торговле]:«Мы призываем США согласиться на то, чтобы обе стороны одновременно отменили все существующие контрмеры. Тогда вопрос будет разрешён. Устранение пошлин было бы выгодным для обеих сторон».

С приходом к власти в США президента Дональда Трампа отношения между Брюсселем и Вашингтоном стали более напряжёнными. Белый дом потребовал от ЕС сократить торговый дефицит. Он также ввёл пошлины на ряд европейских товаров.

Что касается спора между Boeing и Airbus, то он продолжается уже более 15 лет. ВТО признала часть субсидий с обеих сторон незаконными. В итоге в 2019 году она позволила США взимать пошлины с импорта европейских товаров и услуг. Это сказаось на продаже самолётов Airbus, а также вина, сыра и оливкового масла.

Пошлины со стороны ЕС ВТО одобрила в середине октября этого года.

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