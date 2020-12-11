США впервые ввели санкции в отношении китайского чиновника за преследование Фалуньгун

10 декабря, в День прав человека, правительство США ввело санкции в отношении китайского чиновника. Его обвиняют в репрессиях в отношении Фалуньгун. Это первая подобная мера Вашингтона, принятая в ответ на гонения приверженцев этой медитативной практики в Китае.

Фалуньгун, также известный как Фалунь Дафа, – это духовная практика совершенствования, которая подвергается репрессиям со стороны коммунистической партии Китая.

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что въезд в США будет запрещён Хуан Юаньсюну – начальнику полицейского участка Уцунь Управления общественной безопасности Сямэня в Китае. Не сможет въехать на территорию страны и его супруга.

По словам Помпео, Хуан причастен к особенно серьёзным нарушениям религиозной свободы практикующих Фалуньгун. В частности, к их заключениям в тюрьму и допросам.

В целом в тот день Госдепартамент опубликовал санкции в отношении 17 высокопоставленных чиновников за нарушения прав человека.

Власти Китая преследуют Фалуньгун более двух десятилетий. Миллионы людей были брошены в тюрьмы и трудовые лагеря. Задокументировано более четырёх тысяч смертей в результате гонений. Однако приверженцы Фалуньгун и правозащитные организации отмечают, что жертв может быть в тысячи раз больше.

Администрация Трампа усиливает давление на Пекин. Чиновники попадают в санкционный список также за лишение Гонконга его свобод и преследование мусульман-уйгуров в регионе Синьцзян.