США ввели новые пошлины на вина и авиазапчасти из Франции и Германии
Правительство США с 12 января ввело новые пошлины на запчасти для самолётов и другую продукцию из..
Дата загрузки: 2021-01-13
В сообщении морским перевозчикам Таможенно-пограничная служба США отметила, что пошлины вводятся в рамках спора о государственном субсидировании европейской Airbus и её американского конкурента Boeing.
Как сообщил Торговый представитель Белого дома, пошлины на авиазапчасти, включая фюзеляж и крылья, повысят на дополнительные 15%. Также на 25% повысят пошлины на вина с содержанием алкоголя более 14% и другие алкогольные напитки.
Эксперты опасаются, что пошлины скажутся на американских заведениях питания, которые и так пострадали от пандемии.
[Бенджамин Анефф, глава Федерации торговцев вином]:
«Ещё один аспект вопроса пошлин на европейское вино заключается в том, что они больно бьют по ресторанам, когда те закрыты. При этом европейские вина – очень важный источник дохода для американских ресторанов».
Переговоры между США и ЕС по вопросу спора о субсидиях застопорились в последние недели. При этом Вашингтон настаивал на том, чтобы отдельно обсудить этот вопрос с британским правительством. У него также есть доля в Airbus, однако страна с 1 января официально покинула ЕС и в политическом, и в торговом смысле.
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