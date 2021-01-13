США ввели новые пошлины на вина и авиазапчасти из Франции и Германии

Правительство США с 12 января ввело новые пошлины на запчасти для самолётов и другую продукцию из..

Правительство США с 12 января ввело новые пошлины на запчасти для самолётов и другую продукцию из Франции и Германии. Вашингтону и Брюсселю так и не удалось разрешить 16-летний спор по поводу субсидирования авиакомпаний.

В сообщении морским перевозчикам Таможенно-пограничная служба США отметила, что пошлины вводятся в рамках спора о государственном субсидировании европейской Airbus и её американского конкурента Boeing.

Как сообщил Торговый представитель Белого дома, пошлины на авиазапчасти, включая фюзеляж и крылья, повысят на дополнительные 15%. Также на 25% повысят пошлины на вина с содержанием алкоголя более 14% и другие алкогольные напитки.

Эксперты опасаются, что пошлины скажутся на американских заведениях питания, которые и так пострадали от пандемии.

[Бенджамин Анефф, глава Федерации торговцев вином]:

«Ещё один аспект вопроса пошлин на европейское вино заключается в том, что они больно бьют по ресторанам, когда те закрыты. При этом европейские вина – очень важный источник дохода для американских ресторанов».

Переговоры между США и ЕС по вопросу спора о субсидиях застопорились в последние недели. При этом Вашингтон настаивал на том, чтобы отдельно обсудить этот вопрос с британским правительством. У него также есть доля в Airbus, однако страна с 1 января официально покинула ЕС и в политическом, и в торговом смысле.

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