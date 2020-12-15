Австралия осудила Китай за сообщения о запрете импорта австралийского угля

Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем объявил, что будет использовать все возможности, чтобы защищать права национальных предприятий...

Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем объявил, что будет использовать все возможности, чтобы защищать права национальных предприятий. Своё заявление он сделал на фоне сообщений некоторых китайских СМИ о том, что Китай якобы запретил импорт австралийского угля. [Саймон Бирмингем, министр торговли Австралии]:«Эти действия заставили нас выразить обеспокоенность здесь в Австралии и по всем возможным дипломатическим каналам с Китаем, а также обратиться ко Всемирной торговой организации. Мы собираемся и дальше защищать права австралийских предприятий вести торговлю в соответствии с обязательствами, взятыми Китаем перед Австралией и остальным миром».

14 декабря китайские СМИ, включая Global Times и Caixin («Цайсинь»), сообщили, что главный специалист по экономическому планированию Китая разрешил электростанциям импортировать уголь без таможенных ограничений, за исключением Австралии.

Австралийское правительство говорит, что это является нарушением международных торговых правил.

[Саймон Бирмингем, министр торговли Австралии]:«Обычно я не верю всему, что пишут в китайских государственных СМИ. Но мы уже видели, как Китай нарушает договорённости в торговле с Австралией. Так, нам известно, что Китай надолго задержал несколько судов с австралийским углём».

Китай – крупнейший торговый партнёр Австралии. Напряжённость между сторонами начала нарастать после того, как Канберра призвала расследовать происхождение нового коронавируса.

При этом уголь является третьим по объёмам экспортным товаром Австралии.

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