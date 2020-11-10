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80-летний бразильский пианист играет в бионических перчатках

80-летний бразильский пианист играет в бионических перчатках

Настоящее чудо сотворил бразильский изобретатель для знаменитого пианиста Жуана Карлоса Мартинса. Музыкант уже четверть века не..

Дата загрузки: 2020-11-10

Настоящее чудо сотворил бразильский изобретатель для знаменитого пианиста Жуана Карлоса Мартинса. Музыкант уже четверть века не мог играть на фортепьяно из-за болезней и травм. Теперь же он снова вернулся к любимой профессии благодаря бионическим перчаткам.
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