80-летний бразильский пианист играет в бионических перчатках
Настоящее чудо сотворил бразильский изобретатель для знаменитого пианиста Жуана Карлоса Мартинса. Музыкант уже четверть века не..
Дата загрузки: 2020-11-10
Настоящее чудо сотворил бразильский изобретатель для знаменитого пианиста Жуана Карлоса Мартинса. Музыкант уже четверть века не мог играть на фортепьяно из-за болезней и травм. Теперь же он снова вернулся к любимой профессии благодаря бионическим перчаткам.
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