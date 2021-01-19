Ослабление карантина в Греции: открылись магазины с товарами не первой необходимости

Магазины в Греции вновь открылись после двух месяцев карантина. Правительство начало постепенное ослабление норм, чтобы поддержать..

Магазины в Греции вновь открылись после двух месяцев карантина. Правительство начало постепенное ослабление норм, чтобы поддержать розничный сектор.

Магазины, торгующие не критически важными товарами, могут работать с соблюдением строжайших правил. Так, на посещение покупатели должны записываться онлайн.

Впрочем, продавцы и владельцы надеются, что это первый шаг к восстановлению.

[Мария Скилиди, работница магазина]:

«Хорошо, я очень рада. Слава Богу, открылись, надеюсь больше не закроют». [Костас Апостолопулос, владелец магазина]:

«Конечно рад, но главное, чтобы всё было хорошо и не пришлось снова закрываться, поскольку выжить сейчас очень непросто». [Мария Целиу, покупательница]:

«Хорошо, надеюсь, что всё так и будет. Хорошее начало года. Надеюсь, всё плохое останется в прошлом».

Согласно исследованию, около 86% компаний в Греции после начала пандемии понесли большие финансовые потери.

[Гианнис Чацитеодосиу, глава Торговой палаты Афин]:

«Важно отметить, что мы просим компании и покупателей строго соблюдать меры безопасности. Нашим компаниям важно оставаться открытыми, поскольку новый карантин создаст новые проблемы».

Глава Торговой палаты Афин говорит, что каждая четвёртая компания уже больше не сможет открыться. По его словам, сейчас идёт борьба за оставшиеся 75% фирм.

[Гианнис Чацитеодосиу, глава Торговой палаты Афин]:

«Третий «локдаун» может стать огромной катастрофой с непредсказуемыми последствиями. Мы этого не хотим. Компании не смогут восстановиться после десяти лет пакетов помощи и пандемии до 2024 года».

Экономика Греции, как предполагается, в прошлом году сократилась более чем на 10%. На поддержку компаний и работников правительство потратило около 24 миллиардов евро.

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