Шотландские рыбаки приостановили экспорт в ЕС из-за новых правил после «брексита»

Многие шотландские рыбаки перестали поставлять на рынки ЕС свою продукцию из-за «брексита». Им мешают бюрократические задержки,..

Многие шотландские рыбаки перестали поставлять на рынки ЕС свою продукцию из-за «брексита». Им мешают бюрократические задержки, которые нарушили систему по доставке свежих лангустинов и гребешков во французские магазины.

После того как 1 января официально завершился переходный период «брексита», экспортёры морепродуктов должны предоставлять на границе справки, таможенные декларации и заполнять другую документацию. Всё это увеличило время доставки, а также стоимость их продукции.

[Джимми Бучан, Ассоциация производителей морепродуктов]:

«Похоже, они проверяют каждый грузовик, каждый поддон и каждую коробку. И это занимает не 45 минут или час, а пять часов».

В целом, как говорят производители, то, что раньше доставляли за день, теперь попадает к заказчику за три дня. Некоторые уже перестали вылавливать объём морепродуктов, который шёл на экспорт.

[Рональд Скордия, производитель морепродуктов]:

«Все страдают: рыбаки страдают, как мы, и перевозчики страдают. В настоящее время все что-то теряют».

До «брексита» Шотландия вылавливала огромное количество лангустинов, морских гребешков, устриц, лобстеров и мидий, которые потом мчались на грузовиках в рестораны Парижа, Брюсселя и Мадрида.

Теперь же экспресс-поставки приостановили, и в магазинах ЕС уже появились пустые полки.

Как сообщают таможенные службы Франции, они задерживают много грузовиков из-за неправильно оформленных документов.

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