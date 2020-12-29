Страны-члены ЕС одобрили торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем

Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС утвердил временное применение торгового соглашения между Великобританией и ЕС. Формально это означает, что все страны блока одобрили сделку, которая охватывает 1246 страниц.

Переходный период «брексита» завершается 31 декабря. А с 1 января отношения между Лондоном и Брюсселем будет регулировать новый документ.

Ранее после месяцев переговоров сторонам удалось прийти к согласию по некоторым спорным моментам. Например, по вопросу рыболовства и доступа европейских судов в территориальные воды Великобритании.

Изначально ЕС требовал, чтобы такой доступ предоставляли не менее 14 лет после «брексита». Однако британским переговорщикам удалось сократить период до 5,5 лет. При этом уже с 2021 года рыбакам из Соединённого Королевства можно будет ловить больше рыбы.

[Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского]:

«Мы сейчас в лучшем положении, чем раньше. Конечно, в идеале, переходный период в пять лет, пять с половиной лет, в который мы сейчас вступаем, мог быть короче. Мы хотели только три, но Европейский Союз хотел 14. Итак, мы его опустили намного ниже исходной точки, на которой настаивал ЕС».

Что касается доступа на финансовые рынки и в секторы финансовых услуг, то в этой сфере договоры ещё предстоит утвердить.

В рамках системы, известной как «эквивалентность», ЕС предоставляет доступ на свои финансовые рынки только в том случае, если внутренние законы страны Брюссель считает такими же надёжными, как и нормативные акты в блоке. Однако Великобритания и ЕС пока не утвердили меморандума взаимопонимания для этой сферы. Его обещают подписать до марта 2021 года.

Это означает, что с 1 января и до его утверждения для британских банков, страховых фирм и других финансовых компаний доступ на финансовые рынки ЕС будет закрыт.

Между тем жители Лондона с осторожностью отзываются о новом соглашении.

[Сара Каммингс, жительница Лондона]:

«Да, думаю, в текущих условиях лучше заключить сделку, чем не заключить. После такого года вряд ли что-то изменится без вакцинации. Но в плане «брексита» – да, думаю, лучше выйти хоть с чем-то». [Корделия Эванс, жительница Лондона]:

«На это ушло четыре с половиной года. А сколько премьеров сменилось, пока мы этого добились? Я не знаю, что там за соглашение, я его не видела, только слышала, что мы его заключили».

Стоит также отметить, что Великобритания сохранит беспошлинный доступ на рынки ЕС.

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