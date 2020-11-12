Дома из соломы и глины – новый тренд в Марокко

Такие дома причудливой формы – новый тренд в Марокко. Точнее, не новый, а хорошо забытый старый...

[Юнисс Уазри, глава компании Ecodome Maroc]:

«Мы используем местные природные материалы, в том числе глину. Эти дома обладают рядом преимуществ по сравнению с домами, построенными из бетона или каркасным методом».

Такие дома причудливой формы – новый тренд в Марокко. Точнее, не новый, а хорошо забытый старый. Здесь всё популярнее строения из глины и соломы. Их продвигают как экологичную альтернативу привычным домам.

Юнисс Уазри начал строить такие дома в сельской местности четыре года назад. Помимо глины и соломы, также использует дерево, камень и тростник.

А это одна из благодарных клиенток. Решила обменять квартиру в городе на экодом. На строительство её нового места обитания площадью 163 квадратных метра понадобилось около полугода.

Теперь жилище греет ей не только душу. Материал, из которого оно построено, обладает высокими теплоизолирующими свойствами, поэтому можно экономить на электричестве и отоплении.

[Хадиджа Дриуич, владелица экодома]:

«Это экологично, в краске и плитке нет химикатов. Здесь также хорошая звукоизоляция. Если мы находимся в помещении, а у соседа, например, работает водяной насос или шумят животные, мы ничего не слышим».

А этот экодом построили в качестве отеля для туристов, которые хотят пожить в традиционных жилищах.

[Файсель Нссири, владелец экодома]:

«Он идеально вписывается в атмосферу сельской местности, очень красивый. Я занимаюсь сельским туризмом, и мне кажется, люди его оценят».

Архитектор создал уже 20 таких домов в семи регионах страны.

Говорит, что спрос на них продолжает расти.

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