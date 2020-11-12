ЕС зарезервировал для себя 300 млн доз будущей вакцины Pfizer/BioNTech

Еврокомиссия заключила сделку с компаниями Pfizer и BioNTech на закупку будущей вакцины от коронавируса. Блок зарезервировал..

Еврокомиссия заключила сделку с компаниями Pfizer и BioNTech на закупку будущей вакцины от коронавируса. Блок зарезервировал для себя около 300 миллионов доз.

Согласно договору, 27 стран ЕС смогут закупить 200 миллионов доз и в случае необходимости докупить ещё 100 миллионов.

[Эрик Мамер, представитель Еврокомиссии]:

«Представители ЕС одобрили четвёртый контракт с фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech. Он включает закупку до 300 миллионов доз, которые доставят сразу после того, как подтвердят эффективность и безопасность препарата в защите от COVID-19».

В понедельник американская компания Pfizer объявила, что её экспериментальная вакцина, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала эффективность на уровне более 90%. Официально это первые производители лекарственных средств, которые добились такого прорыва в разработке эффективной защиты от COVID. В настоящее время препарат проходит третью, завершающую фазу тестирования.

Сделку на закупку вакцины одобрили во время еженедельного заседания Еврокомиссии. Следующим шагом будет утверждение конкретных шагов по распространению препарата.

При этом еврокомиссар по вопросам здравоохранения отметила, что выход вакцины не будет означать, что блок откажется от всех своих ограничений и мер безопасности.

[Стелла Кириакидис, еврокомиссар по вопросам здравоохранения]:

«Как мы все понимаем, есть процесс тестирования. Теперь мы ожидаем, когда Pfizer-BioNTech объявят о новых результатах. И, конечно, любая вакцина, которую закупит Евросоюз, должна получить одобрение Европейского медицинского агентства».

Евросоюз также подписал договоры на поставки вакцин от COVID с компаниями AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson. Кроме того, переговоры ведутся с компаниями Moderna, CureVac и Novavax.

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