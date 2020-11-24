На 200-летних ткацких станках создают маски класса люкс

На этих станках уже около 200 лет создают ткань для одежды и аксессуаров. А в 2020-м..

На этих станках уже около 200 лет создают ткань для одежды и аксессуаров. А в 2020-м их начали использовать для того, чтобы делать незаменимый предмет для многих людей в мире – маски для лица.

И маски, которые шьют здесь, в Бергамо, с уверенностью можно отнести к изделиям класса люкс. Ткань для них делают с золотой нитью.

Такие аксессуары в Италии чрезвычайно актуальны. В стране пытаются сдержать вторую волну эпидемии. Теперь, согласно закону, все, выходя из дома, должны постоянно носить маски.

Во время первой волны Бергамо был одним из самых пострадавших городов. Теперь он хочет поддержать усилия по сдерживанию вируса.

[Франческа Пели, совладелица мастерской]:

«В апреле во время карантина мы пожертвовали маски больнице Ситта ди Кастелло. Так мы выразили солидарность с врачами и медсёстрами, которые в этот период отдали столько сил. А потом мы подумали, почему бы не делать маски из золотой ткани? Так и родилась маска класса люкс из ткани с золотой нитью».

Такая маска больше подойдёт для вечера в театре, чем для очереди в супермаркете. Но развлекательные и культурные заведения в стране закрыты, а бары и рестораны прекращают работу в шесть вечера. Впрочем, в мастерской говорят, что спрос на эти аксессуары по 25 евро за штуку всё равно высокий.

[Франческа Пели, совладелица мастерской]:

«Запросы на маску класса люкс поступают со всей страны. Есть и из-за границы: из Германии, Швейцарии, Испании. Одна женщина из Германии заказала три таких маски и сказала, что с нетерпением ждёт открытия театров, чтобы пойти туда в одной из них».

Работа в этой мастерской требует умения. Сначала несколько дней уходит на то, чтобы сделать заготовку из нитей. Затем их нужно обработать специальной пастой из воска, отрубей, муки и мыла. Так материал становится более гладким и устойчивым к растяжениям.

Чтобы создать отрезок ткани на несколько масок, требуется целый день работы на станке.

[Франческа Пели, совладелица мастерской]:

«Чтобы сделать метр ткани, требуется восемь часов. И это при условии, что всё будет хорошо, что нити не порвутся и не возникнет других проблем. Потом ткань снимают со станка, вырезают по выкройке и шьют».

Эта мастерская открылась в начале XX столетия. А традиция ткачества в регионе Умбрия существует с XIV-XV веков.

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