На высокотехнологичной экоферме в США собирают первый урожай

На гигантской экоферме в Морхеде в американском штате Кентукки собирают первый урожай томатов. Они выращены на..

[Джонатан Уэбб, директор компании AppHarvest]:

«Мы загрязнили землю планеты до такой степени, что скоро у нас не будет чистой почвы. Поэтому мы планируем выращивать почти все фрукты и овощи в контролируемой среде. Но к этому движется и сельское хозяйство в целом».

На гигантской экоферме в Морхеде в американском штате Кентукки собирают первый урожай томатов. Они выращены на дождевой воде и не содержат ГМО и пестицидов.

Высокотехнологичная ферма открылась осенью прошлого года. Её площадь – десять гектаров. Для ухода за растениями здесь требуется воды на 90% меньше, чем при выращивании обычным способом. При этом урожай в 30 раз больше.

[Джонатан Уэбб, директор компании AppHarvest]:

«Наша ферма уникальна благодаря технологиям и тому, как мы обращаемся с водой, как получаем питательные элементы».

Дождевая вода накапливается в специальном пруду, который по объёму равен 70 олимпийским бассейнам. При этом она постоянно насыщается кислородом. Перед использованием проходит двойную очистку. После полива остатки жидкости снова фильтруются и используются вторично.

Крыша гигантской теплицы пропускает максимально много солнечного света. В пасмурные дни включаются фитолампы. Также в парнике установлено 300 датчиков, с помощью которых отслеживают, хватает ли растениям воды и питательных веществ.

На ферме даже есть 500 ульев с пчёлами, которые опыляют помидоры во время цветения.

[Марта Стюарт, член совета директоров компании AppHarvest]:

«Думаю, все мы хотим, чтобы у нас и у наших друзей была хорошая еда. Мы хотим, чтобы она была органической, без химии, по-настоящему вкусной и не очень дорогой».

У компании есть ещё две фермы в этом же штате. К 2025 году она планирует открыть 12 новых ферм.

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