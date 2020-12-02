Скелет доисторической хищной кошки выставят на торги в Швейцарии

Редкий скелет доисторического хищника из подотряда кошкообразных выставит на торги аукционный дом Piguet. Это кости гоплофонеуса,..

Редкий скелет доисторического хищника из подотряда кошкообразных выставит на торги аукционный дом Piguet. Это кости гоплофонеуса, который внешне напоминал саблезубых кошек.

Хищник жил 37 миллионов лет назад на территории Северной Америки и был эндемиком. Его останки нашли в Южной Дакоте. Скелет сохранился на 90%, поэтому экземпляр очень ценный. За него рассчитывают выручить от 55 до 70 тысяч евро.

[Бернар Пиге, директор аукционного дома Piguet]:

«Сейчас люди очень интересуются всем, что связано с динозаврами, с доисторическими временами. Наверное, причина в многочисленных фильмах и видеоиграх, вышедших в последние годы, а также – в известных актерах, которые коллекционирую скелеты динозавров».

За последнее десятилетие аукционные дома выставляли на торги пять подобных скелетов, но ни один не был таким полным, как этот.

Аукцион палеонтологических находок пройдёт онлайн 8 декабря. С молотка уйдут 40 лотов.

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