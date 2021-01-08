В ЮАР вырубают инвазивные сосны, отбирающие воду у Кейптауна

Эти южноафриканские лесорубы работают на природоохранную организацию в ЮАР. Их задача – вырубать рядом с Кейптауном..

Эти южноафриканские лесорубы работают на природоохранную организацию в ЮАР. Их задача – вырубать рядом с Кейптауном инвазивные деревья, в основном сосны. Работа сложная и часто рискованная.

Лесорубам приходится передвигаться по пересечённой местности, подниматься и спускаться по склонам.

[Оналенна Матсидиди, лесоруб]:

«Иногда бывает страшно. Некоторые камни кажутся устойчивыми, но они шатаются. Нужно и проверять эти камни, и смотреть, чтобы дерево не упало и не поранило тебя. Также поблизости могут прятаться змеи».

Проект по вырубке инвазивных деревьев начался больше двух лет назад. Его запустили после того, как Кейптаун остался почти без капли пресной воды. Этому предшествовали несколько лет засухи. Специалисты считают, что сыграли роль и чужеродные для этих мест сосны.

[Луиза Стаффорд, директор по охране водных ресурсов ЮАР]:

«Инвазивные деревья большие. У них глубокая корневая система, и они потребляют больше воды, чем местные виды».

Сосны также затеняют местные растения и не дают им развиваться. Вырубка деревьев позволит экономить до 55 миллиардов литров воды в год.

[Луиза Стаффорд, директор по охране водных ресурсов ЮАР]:

«Для сравнения – это двухмесячный запас воды Кейптауна, который мы можем получить, удалив инвазивные деревья».

Лесорубам предстоит очистить от сосен 540 квадратных километров. Для этого наняли 350 человек. Сто из них – хорошо обученные специалисты, которые выполняют работу в труднодоступных местах.

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