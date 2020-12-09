Фабрика ёлочных игрушек в Красноярске задаёт моду на шары в масках

На этой небольшой фабрике ёлочных украшений в Красноярске кипит работа. Игрушки здесь делают вручную. В этом..

На этой небольшой фабрике ёлочных украшений в Красноярске кипит работа. Игрушки здесь делают вручную. В этом году в тренде – шары в медицинских масках. И они уже пользуются огромным спросом у покупателей со всей России.

[покупательница]:

«Память о нестандартном годе». [покупательница]:

«Это же память. Из истории не выбросишь. Что есть, то есть. Надо этот период жизни прожить».

Обычно фабрика выпускает ёлочные игрушки с символами года по восточному календарю. У каждого шара – индивидуальный рисунок.

Коллекцию в масках же назвали «Будьте здоровы».

[Артём Денисович, менеджер отдела продаж]:

«Этот шарик несёт в себе благородные вещи. Посыл к тому, чтобы люди носили маски. Мне кажется, он идеально подошёл бы в подарок какому-то медработнику. Почему бы и нет?»

Стоимость шара в маске достаточно демократичная – 350 рублей. Чтобы удовлетворить спрос, фабрика выпускает по 200 шаров каждый день.

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