Фабрика ёлочных игрушек в Красноярске задаёт моду на шары в масках
На этой небольшой фабрике ёлочных украшений в Красноярске кипит работа. Игрушки здесь делают вручную. В этом..
Дата загрузки: 2020-12-09
На этой небольшой фабрике ёлочных украшений в Красноярске кипит работа. Игрушки здесь делают вручную. В этом году в тренде – шары в медицинских масках. И они уже пользуются огромным спросом у покупателей со всей России.
[покупательница]:
«Память о нестандартном годе».
[покупательница]:
«Это же память. Из истории не выбросишь. Что есть, то есть. Надо этот период жизни прожить».
Обычно фабрика выпускает ёлочные игрушки с символами года по восточному календарю. У каждого шара – индивидуальный рисунок.
Коллекцию в масках же назвали «Будьте здоровы».
[Артём Денисович, менеджер отдела продаж]:
«Этот шарик несёт в себе благородные вещи. Посыл к тому, чтобы люди носили маски. Мне кажется, он идеально подошёл бы в подарок какому-то медработнику. Почему бы и нет?»
Стоимость шара в маске достаточно демократичная – 350 рублей. Чтобы удовлетворить спрос, фабрика выпускает по 200 шаров каждый день.
Короткая ссылка на эту страницу: