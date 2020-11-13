Португальские производители обуви меняют каблуки на маски

Португалия может похвастаться знаменитой на весь мир обувной индустрией. В ней работает около полутора тысяч компаний..

Португалия может похвастаться знаменитой на весь мир обувной индустрией. В ней работает около полутора тысяч компаний и десятки тысячи человек.

Однако в период карантина и пандемии производители вынуждены адаптироваться, чтобы выжить.

Дизайнер обуви класса люкс Луиш Онофре обычно создаёт туфли для звёзд Голливуда, таких как Наоми Уоттс и Пэрис Хилтон. Однако в этом году многие выходы на красные дорожки из-за эпидемии отменили. Заказов стало очень мало.

[Луиш Онофре, дизайнер обуви]:

«Это был страшный период. В марте, апреле и мае мы почти остановили производство. И я думаю, что то же случилось во всей индустрии. 70% компаний приостановили работу».

Более 90% своей обуви Португалия экспортирует. И дизайнеры роскошной продукции в основном зависят от международных выставок, где и находят своих клиентов. Однако в этом году почти все их отменили.

[Луиш Онофре, дизайнер обуви]:

«Модной индустрии будет очень непросто. Летом магазины не продавали обувь. Они заполнены товаром, который придётся продавать следующим летом».

Некоторые бренды теперь переключаются с роскоши на комфорт. Например, делают домашнюю обувь или мягкие тапочки для медработников.

Другие идут на более радикальные изменения. Раньше эта компания делала обувь для строителей. Теперь переключилась на производство масок и других товаров.

[Орланду Андраде, сотрудник обувной компании]:

«Во время первой волны значительного спада в заказах не было. И это было хорошо. Однако нам было очень сложно доставать сырьё. Вот когда мы решили немного адаптироваться».

С января по август этого года экспорт обуви из Португалии сократился на 17% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

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