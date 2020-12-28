«Миру нужен Бэтмен»: египтянин в костюме супергероя раздаёт защитные маски
По Каиру разъезжает Бэтмен на культовом бэтмобиле и дарит прохожим защитные маски. Так египтянин Бассем Рауф..
Дата загрузки: 2020-12-28
[Бассем Рауф, поклонник Бэтмена]:
«В этом новом году нам нужен не Санта-Клаус, а легенда – персонаж, известный во всём мире как герой. Нужно чтобы он на улицах повышал осведомлённость людей. А дарить в этом году нужно маски и другие средства защиты».
Мужчина говорит, что с детства мечтал о настоящем бэтмобиле.
[Бассем Рауф, поклонник Бэтмена]:
«Многие выросли на мультфильмах о Бэтмене и знают его как хорошего парня, который борется со злом».
Бассем каждый год ездит по Каиру на бэтмобиле в рождественские и новогодние праздники. Местные жители любят с ним фотографироваться. Ну а египтянин рад дарить людям счастье.
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