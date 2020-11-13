Индия: выставка традиционных рисунков ранголи в преддверии праздника Дивали

В преддверии главного индийского праздника Дивали в Раджкоте – фестиваль ранголи. Это традиционная форма искусства. Картины..

В преддверии главного индийского праздника Дивали в Раджкоте – фестиваль ранголи.

Это традиционная форма искусства. Картины создают из подкрашенной рисовой муки, цветов и песка. Обычно ими украшают дворы домов и храмов в преддверии больших религиозных праздников, свадеб, юбилеев и прочих памятных дат. Считается, что ранголи приносят удачу и благополучие.

На изображениях оживают индуистские божества, медработники, политики, актёры…

[Хариш Баделия, организатор]:

«Здесь около 70 ранголи на самые разные темы. От актёров, сыгравших Бахубали, Шивагами и Девасену в фильме «Бахубали» до Матери Терезы и других. Мы даём художникам платформу для демонстрации их талантов».

В прошлые годы на фестиваль съезжались сотни художников, но из-за пандемии в этот раз приехало лишь 35.

[Агарвал Чарми, художница]:

«Приходит много посетителей. Им нравятся мои ранголи. Мне очень приятно, что люди ценят мою работу».

Чёткие линии, сочные цвета… Картины будто написаны пастелью или гуашью, но они исчезнут при дуновении ветра.

В древности в ранголи чаще всего изображали стилизованные цветки лотоса, райских птиц и Богов. Основой палитры была рисовая мука с натуральными красителями: киноварью, куркумой, древесными опилками, листьями и цветами.

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