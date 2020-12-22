«Надеть» чужое лицо предлагает японский мастер по созданию масок

«Надеть» чужое лицо предлагает магазин масок в Токио. Его владелец Сюхэи Окавара обычно создаёт изделия для..

[Сюхэи Окавара, владелец магазина масок]:

«Обычно нереально увидеть двух людей с абсолютно одинаковым лицом. Думаю, было бы забавно создать такую ситуацию».

«Надеть» чужое лицо предлагает магазин масок в Токио. Его владелец Сюхэи Окавара обычно создаёт изделия для театральных представлений или костюмированных праздников. Теперь же он попробовал сделать маску в виде лица человека.

Мастер запустил проект в середине октября. Через Интернет он призвал людей продать изображения своих лиц. Ему прислали множество фотографий.

[Сюхэи Окавара, владелец магазина масок]:

«Просто невероятно, сколько людей со всего мира просят меня купить их лицо. Желающих приобрести такие маски тоже оказалось больше, чем ожидалось. Думаю, мир сумасшедший и весёлый».

Те люди, которых выбрал Сюхэи, пришли к нему в магазин. Японец отсканировал их лица, а потом сделал суперреалистичные маски. Процесс производства держит в тайне. За каждое отсканированное лицо мастер заплатил 390 долларов. Готовая маска стоит 950 долларов.

[Сюхэи Окавара, владелец магазина масок]:

«Я подумал, что будет весело продавать и покупать лица людей, поэтому и решил это делать».

Предприимчивый японец считает, что его необычные творения будут покупать не только любители менять внешность, но и коллекционеры произведений искусства. Он начнёт продавать маски в январе и ждёт большого спроса.

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