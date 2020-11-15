«Монстр-волк» охраняет японцев от нападения медведей Монстр-волк защищает японцев на нашествия диких медведей На японском острове Хоккайдо дикие медведи стали выходить к.. Дата загрузки: 2020-11-15

Монстр-волк защищает японцев на нашествия диких медведей На японском острове Хоккайдо дикие медведи стали выходить к жилым кварталам. Отпугивать косолапых решили с помощью высоких технологий: робот-волк с инфракрасными глазами крутит мордой и издаёт пугающие звуки. И это, похоже, работает.

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