«Монстр-волк» охраняет японцев от нападения медведей
Монстр-волк защищает японцев на нашествия диких медведей На японском острове Хоккайдо дикие медведи стали выходить к..
Дата загрузки: 2020-11-15
Монстр-волк защищает японцев на нашествия диких медведей На японском острове Хоккайдо дикие медведи стали выходить к жилым кварталам. Отпугивать косолапых решили с помощью высоких технологий: робот-волк с инфракрасными глазами крутит мордой и издаёт пугающие звуки. И это, похоже, работает.
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