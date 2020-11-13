В Маниле эвакуируют жителей после тайфуна «Вамко»

По меньшей мере, семь человек стали жертвами тайфуна «Вамко» на Филиппинах. Скорость ветра достигала 155 километров..

По меньшей мере, семь человек стали жертвами тайфуна «Вамко» на Филиппинах. Скорость ветра достигала 155 километров в час с порывами до 255.

На основном острове страны Лусон под водой оказались несколько провинций, включая столицу Манилу и её пригороды. Затоплены десятки тысяч домов. Около трёх миллионов семей остались без света.

Пострадавших продолжают эвакуировать. Также около 200 тысяч жителей эвакуировали до разгула стихии.

[местная жительница]:

«Я уже не так нервничаю. Я счастлива, что мы смогли выбраться из дома». [Арнольд Абад, полковник ВМС Филиппин]:

«До сих пор есть люди, которые не могут выбраться. Но много кто приходит им на помощь – филиппинская береговая охрана, военно-морской флот, Красный Крест и добровольцы».

Ударив по Филиппинам, «Вамко» ослаб и потом ушёл с суши. Для страны он стал восьмым по счёту тайфуном за последние два месяца и 21-м в этом году.

От «Вамко» пострадали районы, которые до сих пор не восстановились от «Гони» – самого мощного тайфуна этого года в мире, который ранее в этом месяце разрушил тысячи домов и убил 25 человек.

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