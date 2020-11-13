В Маниле эвакуируют жителей после тайфуна «Вамко»
По меньшей мере, семь человек стали жертвами тайфуна «Вамко» на Филиппинах. Скорость ветра достигала 155 километров..
Дата загрузки: 2020-11-13
На основном острове страны Лусон под водой оказались несколько провинций, включая столицу Манилу и её пригороды. Затоплены десятки тысяч домов. Около трёх миллионов семей остались без света.
Пострадавших продолжают эвакуировать. Также около 200 тысяч жителей эвакуировали до разгула стихии.
[местная жительница]:
«Я уже не так нервничаю. Я счастлива, что мы смогли выбраться из дома».
[Арнольд Абад, полковник ВМС Филиппин]:
«До сих пор есть люди, которые не могут выбраться. Но много кто приходит им на помощь – филиппинская береговая охрана, военно-морской флот, Красный Крест и добровольцы».
Ударив по Филиппинам, «Вамко» ослаб и потом ушёл с суши. Для страны он стал восьмым по счёту тайфуном за последние два месяца и 21-м в этом году.
От «Вамко» пострадали районы, которые до сих пор не восстановились от «Гони» – самого мощного тайфуна этого года в мире, который ранее в этом месяце разрушил тысячи домов и убил 25 человек.
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