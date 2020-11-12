На юге Испании начали массово тестировать на COVID-19

В юго-испанском регионе Андалусия началось массовое тестирование на COVID-19. В частности, тесты проводят в городах Ронда..

В юго-испанском регионе Андалусия началось массовое тестирование на COVID-19. В частности, тесты проводят в городах Ронда и Кампильос. Органы здравоохранения называют их возможными очагами вспышки в регионе.

Только за вторник в Андалусии зарегистрировали 95 смертей от коронавируса. Это самый высокий дневной показатель с начала пандемии.

[Эдит Лаго, местная жительница]:

«Думаю, вторая волна началась, поскольку мы открыли страну, люди из других мест смогли приехать без проведения тестов. Вот почему мы друг друга заразили». [Алехандро Марин, местный житель]:

«Это хорошо, однако было бы неплохо, если бы люди могли выбирать, хотят ли делать тест, поскольку есть те, кому, возможно, нужно сделать тест срочно, но у них нет денег, чтобы за это заплатить».

Со вторника в Андалусии ужесточили карантин, чтобы сдержать вирус. С 10 вечера здесь действует комендантский час, а компании, предоставляющие не критически важные товары и услуги, должны закрываться в шесть вечера.

При этом в городе Гранада такие компании вообще закрыли, поскольку местные власти пытаются сократить наплыв пациентов в больницы.

Испания стала одной из горячих точек пандемии COVID-19 в Европе. Она также занимает шестое место в мире по числу заболевших. Их здесь выявили более миллиона 460 тысяч. По этому показателю в Европе её обгоняют лишь Россия и Франция.

Умерших от вируса в Испании более 40 тысяч.

Помимо Андалусии, карантинные меры возвращают и другие регионы.

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