На юге Испании начали массово тестировать на COVID-19
В юго-испанском регионе Андалусия началось массовое тестирование на COVID-19. В частности, тесты проводят в городах Ронда..
Дата загрузки: 2020-11-12
Только за вторник в Андалусии зарегистрировали 95 смертей от коронавируса. Это самый высокий дневной показатель с начала пандемии.
[Эдит Лаго, местная жительница]:
«Думаю, вторая волна началась, поскольку мы открыли страну, люди из других мест смогли приехать без проведения тестов. Вот почему мы друг друга заразили».
[Алехандро Марин, местный житель]:
«Это хорошо, однако было бы неплохо, если бы люди могли выбирать, хотят ли делать тест, поскольку есть те, кому, возможно, нужно сделать тест срочно, но у них нет денег, чтобы за это заплатить».
Со вторника в Андалусии ужесточили карантин, чтобы сдержать вирус. С 10 вечера здесь действует комендантский час, а компании, предоставляющие не критически важные товары и услуги, должны закрываться в шесть вечера.
При этом в городе Гранада такие компании вообще закрыли, поскольку местные власти пытаются сократить наплыв пациентов в больницы.
Испания стала одной из горячих точек пандемии COVID-19 в Европе. Она также занимает шестое место в мире по числу заболевших. Их здесь выявили более миллиона 460 тысяч. По этому показателю в Европе её обгоняют лишь Россия и Франция.
Умерших от вируса в Испании более 40 тысяч.
Помимо Андалусии, карантинные меры возвращают и другие регионы.
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