Словакия признала компартию Чехословакии преступной организацией

Парламент Словакии на прошлой неделе принял поправку, согласно которой коммунистическую партию Чехословакии и Словакии признали преступной организацией.

В Чехословакии компартия была у власти с 1948 года по 1990-й. Позже страна распалась на Чешскую Республику и Словакию.

Новая поправка запрещает символы коммунизма и нацизма на памятниках и мемориальных досках. Она также подразумевает переименование улиц, площадей и других публичных мест, названных в честь коммунистических или нацистских деятелей.

В соседней Чешской Республике коммунистическую партию Чехословакии признали преступной организацией ещё в 1993 году.