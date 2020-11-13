Карантин в Великобритании снимут только в конце декабря

Общенациональный карантин в Великобритании завершится не ранее конца декабря. С таким заявлением правительство выступило на фоне..

Общенациональный карантин в Великобритании завершится не ранее конца декабря. С таким заявлением правительство выступило на фоне того, что в четверг в стране зарегистрировали рекордное суточное число новых случаев COVID-19. Оно превысило 33 400.

Медицинский директор Национальной службы здравоохранения Англии отмечает, что после завершения карантина будет действовать ряд остаточных мер.

[Стивен Повис, представитель Нац. службы здравоохранения]:

«Нам нужно будет поддерживать уровень заболеваемости низким, сократить возможности передачи. Какими будут эти меры, пока сложно сказать. Идёт лишь первая неделя четырёхнедельного карантина. Посмотрим, что будет дальше».

Министр по делам бизнеса Великобритании сказал, что за 28 дней в стране от COVID-19 скончалось 595 пациентов. При этом он отметил, что важно не забывать про экономику страны.

[Алок Шарма, министр по делам бизнеса Великобритании]:

«Сегодня мы напоминаем вам о важности противостоять этому вирусу, чтобы защитить экономику. В третьем квартале она выросла на 15%, но замедлилась в сентябре, и она по-прежнему на 8,2% ниже показателей февраля. Мы в правительстве очень хорошо понимаем, что означает эта статистика. Это рабочие места и благосостояние семей».

В целом погибших от болезни в стране зафиксировали почти 51 тысячу. То есть смертность от коронавируса в Великобритании выше, чем в других государствах Европы. В мире по этому показателю страну опережают только США, Бразилия, Индия и Мексика.

Карантин также снова объявили во Франции. В Германии карантинные ограничения повторно ввели только частично.

Короткая ссылка на эту страницу: