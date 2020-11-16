Ягуар вернулся в дикую природу, выжив после столкновения с машиной
В этом контейнере по пути к свободе едет самец ягуара. Ему повезло обрести вторую жизнь после..
Дата загрузки: 2020-11-16
В спасении ягуара участвовали ветеринары из местного зоопарка.
Когда животное поправилось, его решили выпустить в биосферный заповедник. Зоологи считают, что это будет для него наилучшим местом.
[Хоакин де ла Торре, региональный директор IFAW]:
«Мы решили, что лучшая зона для освобождения – это биосферный заповедник Сиан-Каан. И не только из-за его близости. Там также больше всего добычи, воды, там реже всего возникают конфликты между людьми и ягуарами. И этого ягуара больше не собьют, поскольку там нет дорог и инфраструктуры».
За животным уже следят с помощью спутникового передатчика. Учёные говорят, что оно перемещается, а это означает, что хищник ищет себе пропитание и охотится.
[Хоакин де ла Торре, региональный директор IFAW]:
«Ягуар покинул контейнер беззвучно. Это впечатляюще. Когда мы ходим, то издаём звуки. А он ушёл вообще беззвучно. И как только попал в джунгли, сразу слился с растениями. Мы не могли его заметить. Очень хорошо, что мы надели на него спутниковый ошейник Национального общества защиты ягуаров. Мы сможем за ним следить».
Биосферный заповедник Сиан-Каан включает леса, болотистые зоны и пляжи на карибском побережье Мексики.
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