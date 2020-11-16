Ягуар вернулся в дикую природу, выжив после столкновения с машиной

В этом контейнере по пути к свободе едет самец ягуара. Ему повезло обрести вторую жизнь после..

В этом контейнере по пути к свободе едет самец ягуара. Ему повезло обрести вторую жизнь после того, как его выходили в ветеринарной клинике. А попал он туда после того, как близ мексиканского города Четумаль его сбил автомобиль. Авария произошла 11 июня. У большой кошки были перелом лопатки и многочисленные ссадины.

В спасении ягуара участвовали ветеринары из местного зоопарка.

Когда животное поправилось, его решили выпустить в биосферный заповедник. Зоологи считают, что это будет для него наилучшим местом.

[Хоакин де ла Торре, региональный директор IFAW]:

«Мы решили, что лучшая зона для освобождения – это биосферный заповедник Сиан-Каан. И не только из-за его близости. Там также больше всего добычи, воды, там реже всего возникают конфликты между людьми и ягуарами. И этого ягуара больше не собьют, поскольку там нет дорог и инфраструктуры».

За животным уже следят с помощью спутникового передатчика. Учёные говорят, что оно перемещается, а это означает, что хищник ищет себе пропитание и охотится.

[Хоакин де ла Торре, региональный директор IFAW]:

«Ягуар покинул контейнер беззвучно. Это впечатляюще. Когда мы ходим, то издаём звуки. А он ушёл вообще беззвучно. И как только попал в джунгли, сразу слился с растениями. Мы не могли его заметить. Очень хорошо, что мы надели на него спутниковый ошейник Национального общества защиты ягуаров. Мы сможем за ним следить».

Биосферный заповедник Сиан-Каан включает леса, болотистые зоны и пляжи на карибском побережье Мексики.

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