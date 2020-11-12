Последствия «Эты»: улицы городов Мексики превратились в реки

Это столица мексиканского штата Табаско – город Вильяэрмоса. Сейчас он больше напоминает Венецию – местные улицы..

[местная жительница]:

«Всё это свалилось на нашу голову, и что теперь? Мы хотим помощи от властей. Посмотрим, помогут ли они. У нас остались только куры. И ещё поросёнок. Вот вся наша еда, больше ничего нет».

Это столица мексиканского штата Табаско – город Вильяэрмоса. Сейчас он больше напоминает Венецию – местные улицы превратились в каналы с водой. Это последствия шторма «Эта». Пострадали и другие города региона.

Непогода бушевала в регионе в минувшие выходные, и последовавшие за ливнями наводнения всё ещё не отступают.

Власти организовали эвакуационные центры, но не все соглашаются туда идти.

[местный житель]:

«Зачем мне в эвакуационный центр? Чтобы заразиться коронавирусом? Они не учитывают это. Для нас это не вариант. Многие соседи остаются у родственников. А такие, как мы, кому некуда идти, вынуждены оставаться здесь в условиях плохой погоды».

А это раздача продовольственной помощи. Остаться без еды страшнее, чем риск заразиться коронавирусом.

[местная жительница]:

«Мы ждём в очереди. Есть безответственные люди, которые лезут вперёд. А мы стоим здесь. Я пыталась объяснить, что должен быть какой-то порядок. Это сложно. И давайте не забывать, что здесь COVID, и никто не соблюдает социальную дистанцию».

«Эта» – 28-й по счёту шторм с именем в Атлантике в этом году. Его жертвами в разных странах стали, по меньшей мере, 150 человек.

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