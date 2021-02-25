Чешский фридайвер установил мировой рекорд по плаванию подо льдом
Чешский фридайвер Давид Венцль побил мировой рекорд по подлёдному плаванию. Заплыв прошёл на затопленной каменоломне рядом..
Дата загрузки: 2021-02-25
Спортсмен в одних плавках ныряет в воду температурой три градуса. Над ним лёд толщиной 30 сантиметров. Фридайверу удалось проплыть почти 81 метр.
[Давид Венцль, пловец]:
«Всё закончилось быстрее, чем я ожидал. Я чувствовал себя прекрасно, потому что много тренировался. Во время тренировок я трижды проплывал подо льдом дистанцию в 75 метров».
За заплывом фридайвера наблюдали друзья и болельщики.
[Мирослав Эрбен, друг пловца]:
«Я приехал поддержать своего друга Давида Венцля. Я знаком с ним давно. Он отличный парень и, конечно, заслуживает того, чтобы о нём узнали».
Предыдущий рекорд установил датчанин Стиг Северинсен. В 2013 году он проплыл подо льдом в Гренландии 76 метров.
Чешскому фридайверу придётся подождать два или три месяца, прежде чем его рекорд официально признают представители Книги Гиннесса.
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