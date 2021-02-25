Чешский фридайвер установил мировой рекорд по плаванию подо льдом

Чешский фридайвер Давид Венцль побил мировой рекорд по подлёдному плаванию. Заплыв прошёл на затопленной каменоломне рядом..

Чешский фридайвер Давид Венцль побил мировой рекорд по подлёдному плаванию. Заплыв прошёл на затопленной каменоломне рядом с деревней Лагошть в 100 километрах от Праги.

Спортсмен в одних плавках ныряет в воду температурой три градуса. Над ним лёд толщиной 30 сантиметров. Фридайверу удалось проплыть почти 81 метр.

[Давид Венцль, пловец]:

«Всё закончилось быстрее, чем я ожидал. Я чувствовал себя прекрасно, потому что много тренировался. Во время тренировок я трижды проплывал подо льдом дистанцию в 75 метров».

За заплывом фридайвера наблюдали друзья и болельщики.

[Мирослав Эрбен, друг пловца]:

«Я приехал поддержать своего друга Давида Венцля. Я знаком с ним давно. Он отличный парень и, конечно, заслуживает того, чтобы о нём узнали».

Предыдущий рекорд установил датчанин Стиг Северинсен. В 2013 году он проплыл подо льдом в Гренландии 76 метров.

Чешскому фридайверу придётся подождать два или три месяца, прежде чем его рекорд официально признают представители Книги Гиннесса.

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