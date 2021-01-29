Сдержать новый штамм: Дания продлила карантинные меры ещё на три недели

Власти Дании решили продлить текущие карантинные ограничения ещё на три недели. Так правительство надеется сдержать распространение..

Власти Дании решили продлить текущие карантинные ограничения ещё на три недели. Так правительство надеется сдержать распространение нового, британского штамма коронавируса. По словам премьер-министра страны, уже в феврале он будет доминировать.

[Мете Фредериксен, премьер-министр Дании]:

«В настоящее время мы наблюдаем две тенденции в пандемии. Одна – это распространение уже нам известного вируса, и оно идёт на спад, и вторая – это новый вариант вируса. Его распространение набирает обороты».

По официальным данным, ещё месяц назад среди всех выявляемых в Дании случаев COVID-19 на британский штамм приходилось лишь 2%, а на прошлой неделе было уже 13,5%.

[Мете Фредериксен, премьер-министр Дании]:

«Мы не можем остановить распространение нового штамма, но сделаем всё, что в наших силах, чтобы максимально его замедлить. Поэтому наше сегодняшнее объявление многих разочарует. Но, к сожалению, нужно продлить ограничения на три недели, то есть до 28 февраля включительно»

Итак, в Дании по-прежнему запрещено собираться в общественных местах группами более пяти человек. Остаются закрытыми школы и магазины, бары и рестораны. Продуктовые магазины и аптеки продолжают работать.

Власти страны советуют датчанам воздержаться от любых поездок за границу. Въезд в страну также ограничен.

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