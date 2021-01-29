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Сдержать новый штамм: Дания продлила карантинные меры ещё на три недели

Сдержать новый штамм: Дания продлила карантинные меры ещё на три недели

Власти Дании решили продлить текущие карантинные ограничения ещё на три недели. Так правительство надеется сдержать распространение..

Дата загрузки: 2021-01-29

Власти Дании решили продлить текущие карантинные ограничения ещё на три недели. Так правительство надеется сдержать распространение нового, британского штамма коронавируса. По словам премьер-министра страны, уже в феврале он будет доминировать.

[Мете Фредериксен, премьер-министр Дании]:
«В настоящее время мы наблюдаем две тенденции в пандемии. Одна – это распространение уже нам известного вируса, и оно идёт на спад, и вторая – это новый вариант вируса. Его распространение набирает обороты».

По официальным данным, ещё месяц назад среди всех выявляемых в Дании случаев COVID-19 на британский штамм приходилось лишь 2%, а на прошлой неделе было уже 13,5%.

[Мете Фредериксен, премьер-министр Дании]:
«Мы не можем остановить распространение нового штамма, но сделаем всё, что в наших силах, чтобы максимально его замедлить. Поэтому наше сегодняшнее объявление многих разочарует. Но, к сожалению, нужно продлить ограничения на три недели, то есть до 28 февраля включительно»

Итак, в Дании по-прежнему запрещено собираться в общественных местах группами более пяти человек. Остаются закрытыми школы и магазины, бары и рестораны. Продуктовые магазины и аптеки продолжают работать.

Власти страны советуют датчанам воздержаться от любых поездок за границу. Въезд в страну также ограничен.
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